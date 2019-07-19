Дольщикам слободы Новое Сергеево предложили законно достроить дома

СЕГОДНЯ 11:40 2019-07-19T13:05:25+03:00

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Вложившихся в строительство таунхаусов не признают обманутыми и не вносят в реестр пострадавших граждан, а это значит, что и помощи от государства им ждать не стоит. Моральное удовлетворение от того, что главного виновника отправили за решетку, у людей уже прошло, зато остались кредиты и недостроенные дома.

- Сейчас вам нужно организовываться и принимать решение, что делать дальше: достраивать дома, либо реализовывать, - обратился к дольщикам замминистра строительства Кировской области Игорь Трегубов. - Самый лучший вариант для вас - создание ЖСК.

После организации жилищно-строительного кооператива люди смогут достроить жилье, а также законно его эксплуатировать.

Есть и другой путь. Он более длительный. Застройщика могут признать банкротом. В отношении него начнется процедура конкурсного наблюдения. Она может продлиться целый год. Только после этого в отношении компании пройдет конкурсное производство. Оно поможет вернуть дольщикам деньги или закончить строительство.

ИСТОЧНИК KP.RU