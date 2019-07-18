В Кирове разрешат стрелять и звонить в колокола по ночам: закон о «времени тишины» отправили на доработку

СЕГОДНЯ 15:06 2019-07-18T16:03:35+03:00

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Инициативная группа не учла несколько сфер из повседневной жизни кировчан. Из-за этого законопроект сегодня, 18 июля, не приняли в первом чтении и отправили на доработку. Напомним, что депутаты ЗСКО планировали внести некоторые правки в законы региона для продления так называемого «времени тишины» на два часа. Если бы это предложение приняли, то шуметь было бы запрещено с 21 часа вечера до 7 часов утра, тогда как сейчас этот промежуток длится с 22 до 6.

- На сегодняшний день в поправках есть исключения только для аварийной службы, а для скорой помощи их нет, - поделился своим мнением зампред ЗСКО Роман Титов. - Например, в Московской области запрет действует только на придомовых территориях. Думаю, надо предусмотреть определенные исключения.

Предложение о доработке поддержали. Некоторые депутаты предложили также сделать исключения для сельхозпредприятий, которые во время уборки урожая работают круглосуточно. Освободить от штрафов за шум во «время тишины» посоветовали и конфессиональные сооружения (например, церкви за колокольный звон), оборонные предприятия, а также военных, которые время от времени проводят ночные стрельбы.

ИСТОЧНИК KP.RU