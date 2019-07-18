2019-07-18T16:03:35+03:00
Общество

В Кирове разрешат стрелять и звонить в колокола по ночам: закон о «времени тишины» отправили на доработку

В проекте выявили множество нюансов, которые нужно пересмотреть
Евгений ДЕМИХОВ
Поделиться:
По закону, церковь могут оштрафовать, если жителям будет мешать колокольный звон ранним утром. Фото: Архив "КП"По закону, церковь могут оштрафовать, если жителям будет мешать колокольный звон ранним утром. Фото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

Инициативная группа не учла несколько сфер из повседневной жизни кировчан. Из-за этого законопроект сегодня, 18 июля, не приняли в первом чтении и отправили на доработку. Напомним, что депутаты ЗСКО планировали внести некоторые правки в законы региона для продления так называемого «времени тишины» на два часа. Если бы это предложение приняли, то шуметь было бы запрещено с 21 часа вечера до 7 часов утра, тогда как сейчас этот промежуток длится с 22 до 6.

- На сегодняшний день в поправках есть исключения только для аварийной службы, а для скорой помощи их нет, - поделился своим мнением зампред ЗСКО Роман Титов. - Например, в Московской области запрет действует только на придомовых территориях. Думаю, надо предусмотреть определенные исключения.

Предложение о доработке поддержали. Некоторые депутаты предложили также сделать исключения для сельхозпредприятий, которые во время уборки урожая работают круглосуточно. Освободить от штрафов за шум во «время тишины» посоветовали и конфессиональные сооружения (например, церкви за колокольный звон), оборонные предприятия, а также военных, которые время от времени проводят ночные стрельбы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Кировским многодетным семьям станет проще получать бесплатные земельные участки
Студенты ВятГУ представляют регион на международном форуме в формате «Волга – Янцзы» в Китае
«Марадыковский» - быть или не быть: делегация Кировской области обсудила перепрофилирование объекта по уничтожению химоружия
На Театральной площади отключат фонтан из-за аварии в водопроводной сети
От эволюции жизненных форм - к биологическому разнообразию
«Россети Центр и Приволжье Кировэнерго»: работы по строительству подстанции «Урванцево» вышли на завершающий этап
«Законы нужно готовить качественно»
Игорь Васильев представил в Германии экономический потенциал области
Платить за тепло, которым не греешься: кировчане снова получили двойные квитанции за отопление
Сохраняем хорошее самочувствие! Девять причин пить воду
Причина пожара в «Макдональдсе»: неисправность электрощита
Депутаты трех партий в знак протеста покинули заседание областного Заксобрания
Сосед в колодце: в Омутнинске по подозрению в убийстве задержали женщину
Погода в Кирове на 18 июля: на город надвигается гроза
«Серым» пчеловодам Вятки предложили легализоваться
10-летний мальчик, тонувший в Вятке, пришел в себя и идет на поправку
«Истобенский огурец» приглашает любителей конкурсов и соленых овощей
Студенты Вятского государственного университета примут участие во всех сменах молодежного форума Приволжского федерального округа
Двойное ДТП на Воровского: женщина на иномарке сбила мотоциклиста
«Прибежал весь в слезах»: на 8-летнего кировчанина напала змея
Водитель не уступил дорогу: на Казанской в ДТП пострадала 13-летняя девочка
Кировэнерго обеспечил энергоснабжение главной сцены фестиваля «Гринландия»
За первое полугодие 2019 года 78% расходов бюджета Кирова ушло на социальную сферу
Два года условно за 10 000 рублей: в Кирове осудили кировчанина с поддельными банкнотами
Вижу цель - иду к ней: путешественники на «копейке» доехали до Марокко
В Кировской области на дороге Опарино - Альмеж ведется строительство дороги
Первые сладкоежки получили свои призы в конкурсе «Наше оригинальное лето»
Дороги к школе в Урванцево должны быть достроены к 1 сентября