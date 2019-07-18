Платить за тепло, которым не греешься: кировчане снова получили двойные квитанции за отопление

СЕГОДНЯ 12:09 2019-07-18T12:09:31+03:00

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Жители Нолинского, Зуевского и Котельнического района вновь получили двойные квитанции за тепло. Согласно платежкам местные должны заплатить и за тепло, подаваемое в их квартиры и за поступающую в общедомовые системы энергию. И все это несмотря на то, что многих из жильцов уже несколько лет пользуются индивидуальными нагревателями. Жалобы о произволе коммунальщиков поступили в Общественную палату Кировской области.

К сожалению в большинстве таких случаев суды встают на сторону ресурсоснабжающих организаций: либо заставляют граждан платить за два «тепла», либо только за общедомовое, то, которое находится в местах общего пользования.

— Большинство решений принимаются по формальным основаниям, - пояснил эксперт в сфере права палаты Олег Холкин. — Судьи не вдаются в подробности, а зачастую при рассмотрении дел учитывают дату составления акта приемочной комиссии о завершении переустройства, а не дату фактического перехода на индивидуальные источники отопления.

В свою очередь, Общественная палата предложила дать судьям указание не игнорировать решения Конституционного суда, где четко прописано, за что должен платить гражданин.

Если он их не потребляет, он не должен платить.

ИСТОЧНИК KP.RU