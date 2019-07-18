Депутаты трех партий в знак протеста покинули заседание областного Заксобрания
Около половины депутатов сегодня покинули пленарное заседание Законодательного собрания Кировской области. Все они таким способом выразили свой протест.
Депутаты трех партий - КПРФ, ЛДПР и Справедливая Россия - предлагали внести в повестку пленарного заседания вопрос об изменении закона в Кировской области «О мерах социальной поддержки семей, имеющих детей» в части расширения льготной категории граждан, чьи дети не посещают детский сад.
— Давайте рассмотрим этот законопроект, — заявил лидер фракции КПРФ Сергей Мамаев. — Сегодня очень многие люди в нем нуждаются
Однако на общем голосовании депутаты оказались в меньшинстве. Лидеры партий заявили, что в знак протеста они покидают зал заседания.
— Вы, похоже, не понимаете, что за вопрос и насколько он важен, — заявил депутат Владимир Костин.
После ухода представителей трех партий в зале осталось 32 человека.
ИСТОЧНИК KP.RU