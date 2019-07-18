Депутаты трех партий в знак протеста покинули заседание областного Заксобрания

СЕГОДНЯ 10:54 2019-07-18T11:52:23+03:00

Им не дали включить в повестку вопрос об изменении закона «О мерах социальной поддержки семей, имеющих детей»

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Около половины депутатов сегодня покинули пленарное заседание Законодательного собрания Кировской области. Все они таким способом выразили свой протест.

Депутаты трех партий - КПРФ, ЛДПР и Справедливая Россия - предлагали внести в повестку пленарного заседания вопрос об изменении закона в Кировской области «О мерах социальной поддержки семей, имеющих детей» в части расширения льготной категории граждан, чьи дети не посещают детский сад.

— Давайте рассмотрим этот законопроект, — заявил лидер фракции КПРФ Сергей Мамаев. — Сегодня очень многие люди в нем нуждаются

Однако на общем голосовании депутаты оказались в меньшинстве. Лидеры партий заявили, что в знак протеста они покидают зал заседания.

— Вы, похоже, не понимаете, что за вопрос и насколько он важен, — заявил депутат Владимир Костин.

После ухода представителей трех партий в зале осталось 32 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU