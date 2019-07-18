Сосед в колодце: в Омутнинске по подозрению в убийстве задержали женщину

СЕГОДНЯ 10:54 2019-07-18T10:54:30+03:00

Изменить размер текста: A A

В Кировской области две колонии Вт короых отбывают наказание женщины – в Котельниче и Омутнинске. Если следствие докажет, что именно 37-летняя жительница поселка Белореченск Омутнинского района совершила убийство своего соседа, то ей придется отбывать наказание в одной из них. Напомним, за убийство могут дать срок до 15 лет. Скорее всего, суд примет во внимание чистосердечное признание – женщина через несколько дней после убийства пришла в полицию и рассказала, как и почему убила пожилого соседа.

Причиной ссоры стали соседские разборки – 58-летний мужчина пришел выяснить отношения на повышенных тонах. Причем, как говорят жители поселка, это далеко не первый конфликт – они и раньше ругались. Дома стоят рядом, и то одно не устраивало, то другое.

- 27 июня 35-летняя хозяйка дома в ходе ссоры со своим соседом взяла топор и нанесла ему несколько ударов по голове, - рассказали подробности в СУ СК РФ по Кировской области. - От полученных травм мужчина скончался на месте. С целью скрыть следы преступления женщина завернула тело в плед и скинула тело погибшего в колодец в огороде своего дома, сверху закидав кирпичами. 17 июля она пришла в полицию и рассказала о произошедшем.

Подозреваемая в убийстве задержана и дает признательные показания.

ИСТОЧНИК KP.RU