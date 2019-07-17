Погода в Кирове на 18 июля: на город надвигается гроза

СЕГОДНЯ 18:06 2019-07-17T18:06:58+03:00

Солнечные дни на этой неделе, возможно, еще будут

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Четыре дня в областном центре не было осадков. Более того, погода стала напоминать летнюю. Но вот опять кировчан предупреждают о дождях.

Как сообщают в Кировском ЦГМС, 18 июля в ожидается переменная облачность. Синоптики предупреждают о кратковременных дождях и грозах. Кроме того, усилится ветер. Его средняя скорость составит 3-9 метров в секунду, порывы - до 14 метров секунду.

Также в ночь с четверга на пятницу ожидается похолодание. Если днем воздух прогреется до +21...+26 градусов, то к вечеру похолодает до +10...+15.

Кстати, выходные также будут дождливыми. В субботу ожидается пасмурная погода и выпадение осадков вечером. В воскресенье дождь прогнозируется на весь день.

ИСТОЧНИК KP.RU