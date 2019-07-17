«Серым» пчеловодам Вятки предложили легализоваться

СЕГОДНЯ 17:39 2019-07-17T17:39:18+03:00

Богатых сборов меда не будет до тех пор, пока сельхозпредприятия и пчеловоды не достигнут соглашения Фото: Иван ПРОХОРОВ

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Владельцам пасек в 2019 году пришлось трудно. Мало того, что погода практически не позволяет пчелам вылетать на поля и собирать нектар, так они еще и начали массово гибнуть. Эта проблема не местечковая. Пчеловоды из многих регионов России заявили о ней. Среди них и кировские. Проблема в одном - «химия». Ее распыляют над рапсовыми полями, чтобы повысить выживаемость растений, которые пустят на корм животным. Эти препараты убивают всех насекомых, в том числе пчел.

- Как мы выяснили на заседании аграрного комитета, пчеловоды сами стараются поставить ульи поближе к рапсовым полям - при обильном цветении этой культуры пасечники собирают много меда, - рассказал зампред ЗСКО Роман Титов. - Беда в том, что большая часть пчеловодов находится в «серой зоне». Юрлиц нет, регистрации в качестве ИП - нет. И пасеки не учтены, не зарегистрированы.

А представители аграрных хозяйств, по их словам, рады бы предупреждать о предстоящих обработках гербицидами, но не знаю, как это делают, поэтому вешают объявления на местных магазинах и ставят таблички у полей. Но ведь не все их видят.

Вот и предложили кировским пчеловодам выйти из тени и зарегистрироваться в качестве ИП или юридических лиц. В таком случае можно хотя бы в суд подать и получить компенсацию.

ИСТОЧНИК KP.RU