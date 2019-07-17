Студенты Вятского государственного университета примут участие во всех сменах молодежного форума Приволжского федерального округа

СЕГОДНЯ 14:27 2019-07-17T14:56:41+03:00

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23 июля в Самарской области будет дан старт молодежному форуму Приволжского федерального округа «iВолга 2.0». Как видно из названия, в этом году форум пройдет в обновленном формате: это касается тренинговой и культурно-досуговой программ, окружных мероприятий, возможностей построения карьеры, а также конкурса проектов, грантовый фонд которого составит более 10 миллионов рублей.

Напомним, что организаторами форума являются Администрация губернатора Самарской области и Правительство Самарской области под патронатом Аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе и при поддержке Федерального агентства по делам молодежи.

Кировскую область представит делегация в составе 85 человек, значительную часть которой составляют студенты ВятГУ, опорного вуза региона. Многие из них прошли обучение в «Проектной школе» ВятГУ. Представители опорного университета примут участие во всех сменах молодежного форума.

Проект по реабилитации и адаптации детей и молодежи с ограниченными возможностями здоровья средствами современной хореографии, антискользящий состав «No Sleap», детский университет «Science for children», профильная летняя смена «Университетский прорыв» - эти и другие проекты дадут возможность узнать о достижениях студентов ВятГУ компетентному экспертному сообществу.

В состав экспертов «iВолги» вошла преподаватель кафедры технологии неорганических веществ и электрохимических производств ВятГУ Ольга Бервицкая. Два года назад она стала грантополучателем форума ПФО – с тех пор на ее счету немало побед!

- Еще будучи участником форума «iВолга – 2017», я подумала: «Вот бы вернуться сюда, но уже как эксперт!» Моя мечта сбылась; я искренне благодарна людям, которые способствовали этому событию, одобрив мою кандидатуру, - поделилась Ольга Бервицкая. - Всем участникам хочу пожелать провести время на форуме весело, интересно и с пользой!

ИСТОЧНИК KP.RU