Двойное ДТП на Воровского: женщина на иномарке сбила мотоциклиста
От удара мужчину откинуло на автобус
Мотоциклиста отбросило на автобус. Фото: vk.com/kirovdps
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Сегодня, 17 июля, в девять утра улица Воровского в районе молокозавода встала. На перекрестке с Хлебозаводским проездом произошла авария.
58-летняя женщина поворачивала во двор на «Рено Симбол», но в безопасности маневра она не убедилась и столкнулась с 38-летним мотоциклистом.
Мужчина ехал на черной «Хонде». От удара его мотоцикл отбросило на соседнюю полосу, где ехал автобус.
Мужчина получил сильные травмы. На место аварии приехала реанимация, сотрудники ГИБДД и МЧС.
Госавтоинспекция разбирается в точных причинах ДТП.
ИСТОЧНИК KP.RU