Двойное ДТП на Воровского: женщина на иномарке сбила мотоциклиста

СЕГОДНЯ 13:53 2019-07-17T14:24:13+03:00

От удара мужчину откинуло на автобус

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 17 июля, в девять утра улица Воровского в районе молокозавода встала. На перекрестке с Хлебозаводским проездом произошла авария.

58-летняя женщина поворачивала во двор на «Рено Симбол», но в безопасности маневра она не убедилась и столкнулась с 38-летним мотоциклистом.

Мужчина ехал на черной «Хонде». От удара его мотоцикл отбросило на соседнюю полосу, где ехал автобус.

Мужчина получил сильные травмы. На место аварии приехала реанимация, сотрудники ГИБДД и МЧС.

Госавтоинспекция разбирается в точных причинах ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU