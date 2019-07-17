«Прибежал весь в слезах»: на 8-летнего кировчанина напала змея

СЕГОДНЯ 13:12 2019-07-17T14:27:41+03:00

На вертолете санавиации его транспортировали из Оричевского района в Киров

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Придя с прогулки домой, парень пожаловался на сильную боль в руке. Рассказал, что неудачно упал в траву.

- Сын прибежал ко мне в слезах, у него начал появляться отек, он был весь холодный, - поделилась Наталья Огородникова. - Потом уже он почувствовал слабость и недомогание.

Мать сразу же позвонила в «скорую». В больнице поселка Юбилейный Оричевского района, где проживает семья, помочь не смогли. Поэтому медики приняли решение вызвать вертолет санавиации. На нем парня доставили в областной центр травматологии. Врачи провели осмотр пациента и выяснили, что парня укусила змея.

Как рассказали в министерстве здравоохранения Кировской области, ребенок никому не рассказывал о нападении животного. Врачи предполагают, что он боялся или не успел понять, что произошло.

Антидот, когда узнали об укусе, уже нельзя было использовать, потому что с момента нападения прошло более суток. Поэтому парня лечили антибиотиками, сосудистыми и гормональными препаратами. Благодаря помощи врачей ребенок пошел на поправку. По словам медиков, его жизнь в безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU