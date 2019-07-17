Два года условно за 10 000 рублей: в Кирове осудили кировчанина с поддельными банкнотами

СЕГОДНЯ 09:50 2019-07-17T12:57:26+03:00

Молодой человек купил поддельные десять тысяч рублей за пять Фото: Валерий РОМАНОВ

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В Кирово-Чепецке осудили молодого человека за хранение и использование поддельных банковских купюр. Об этом сообщили в городской прокуратуре.

В феврале прошлого года 20-летний кировчанин решил обогатиться, но далеко не самым честным путем. В интернете парень нашел «дилера» и заказал у него десять тысяч рублей в купюрах номиналом по пять тысяч. После договоренности «заказчик» перевел оплату - настоящие пять тысяч рублей.

Фальшивые купюры лежали в тайнике, координаты которого осужденный получил от продавца. После «обогащения» молодой человек пошел в местный магазин, где набрал товаров на тысячу рублей. Кассиру фальшивомонетчик подал пятитысячную купюру, продавец не проверил подлинность банкноты и отсчитал сдачу – четыре тысячи.

На следующий день в магазин отправилась супруга осужденного со второй банкнотой. Девушка взяла продуктов на 300 рублей, расплатилась фальшивкой, а сдачу получила реальными деньгами. Как призналась потом девушка, муж убедил ее, что деньги были настоящими, кровно заработанными.

20-летнего чепчанина приговорили к двум годам лишения свободы условно, с таким же испытательным сроком.

ИСТОЧНИК KP.RU