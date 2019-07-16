2019-07-16T18:12:16+03:00
Общество

Первые сладкоежки получили свои призы в конкурсе «Наше оригинальное лето»

«Комсомолка» и «Булочно-кондитерский комбинат» подвели итоги двухнедельного голосования
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Второе место досталось сестрам ЯкимовымВторое место досталось сестрам ЯкимовымФото: Елизавета Захарова
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Редакция «Комсомольской правды» подвела итоги двух недель аппетитного конкурса «Наше оригинальное лето».

Совместно с нашими читателями «Булочно-кондитерский комбинат» выбрал самые оригинальные, забавные, красивые и атмосферные фотографии того, как кировчане проводят свое лето.

«Комсомолка» и «Булочно-кондитерский комбинат» подвели итоги двухнедельного голосования Фото: Елизавета Захарова

«Комсомолка» и «Булочно-кондитерский комбинат» подвели итоги двухнедельного голосованияФото: Елизавета Захарова

Победителем первой недели стал снимок труженицы Сашеньки Братковой. Второе место досталось самой необычной фотографии, на которой запечатлены любознательные сестрички Якимовы и семейство ежей.

На второй неделе самой красивой и залайканной стала фотокарточка юного спринтера, который только-только делает свои первые шаги в спорте.

Победители получают сладкие призы и подарок от «Комсомолки»

Победители получают сладкие призы и подарок от «Комсомолки»

А оригинальным (и злободневным) снимком стал портрет малыша, тоскующего по теплому лету!

Победители уже получили призы и в дальнейшем соревновании не участвуют, а между остальными участниками борьба продолжается! У всех, кто не успел поделиться своими летними снимками, время еще есть: конкурс продлится до 31 августа.

Совместно с нашими читателями «Булочно-кондитерский комбинат» выбрал самые оригинальные, забавные, красивые и атмосферные фотографии того, как кировчане проводят свое лето.

Совместно с нашими читателями «Булочно-кондитерский комбинат» выбрал самые оригинальные, забавные, красивые и атмосферные фотографии того, как кировчане проводят свое лето.

ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ?

Для того, чтобы принять участие в конкурсе, нужно лишь загрузить свои снимки в нашу группу Вконтакте и придумать к ним оригинальную подпись. Никаких ограничений по фотографиям нет: вы можете отправить нам снимок из вашего путешествия, сделать селфи с любимым домашним питомцем или поделиться фотографией с поездки на пляж с друзьями. Главное, чтобы снимки передавали летнее настроение!

КАКИЕ ПРИЗЫ?

А теперь о самом приятном! Наши победители будут получать:

1. Каждую неделю наборы невероятно вкусных и тающих во рту пирожных от «Булочно-кондитерского комбината» в Кирове.

Адрес: г. Киров, ул.Московская, 112а

Телефон: (8332) 67-97-80, добавочный 262

E-mail: op05@suharik.kirov.ru

2. Автор фото, набравшего в течение всего конкурса с 1 июля по 31 августа большинство голосов, получит подарок от аквапарка «Дружба»!

Адрес: г. Киров, ул. Грибоедова 15.

Телефон: 8 (8332) 22-07-37

Режим работы: с 9:00 до 22:00 ежедневно

КАК БУДУТ ВЫБИРАТЬ ПОБЕДИТЕЛЕЙ?

Каждый понедельник «Комсомолка» будет подводить итоги конкурса и вручать призы двум победителям! Вкусный подарок получит участник, чей снимок наберет большее количество лайков в альбоме конкурса. Еще одного счастливчика будут выбирать сотрудники «Булочно-кондитерского комбината». Они отдадут приз самому необычному, по их мнению, снимку.

ВАЖНО

Победители, уже получившие призы, повторно принять участие в конкурсе не могут.

Желаем вам удачи и прекрасного летнего настроения!

ИСТОЧНИК KP.RU

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