Дороги к школе в Урванцево должны быть достроены к 1 сентября

СЕГОДНЯ 17:00 2019-07-16T17:53:54+03:00

Елена Ковалева поставила перед подрядчиком задачу - закончить работы к новому учебному году. Фото: duma.mo-kirov.ru

Елена Ковалева поставила перед подрядчиком задачу - закончить работы к новому учебному году

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В микрорайонах Урванцево и Чистые пруды заканчивается благоустройство четырех улиц в рамках приоритетного проекта «Ипотека и арендное жилье». Новые городские артерии обойдутся в 519 миллионов рублей.

Согласно контракту, асфальтирование дорог закончится 15 октября, а работы по обустройству ливневой канализации, тротуаров, наружного освещения и озеленению завершатся к концу ноября.

Однако глава города Елена Ковалева поставила перед подрядчиком (ООО «Спецстрой») новую задачу. Необходимо закончить строительство улиц Капитана Дорофеева и Энтузиастов до 1 сентября, поскольку они являются подъездными к новой школе № 26.

— Перед подрядчиком поставлена непростая задача, так как сроки исполнения сжатые. Но в первую очередь мы должны обеспечить безопасный проезд детей к месту учебы, – подчеркнула глава города Елена Ковалева.

Отметим, что завершением улицы Дорофеева станет разворотное кольцо для школьных автобусов, привозящих учащихся, а на улице Энтузиастов появится современная велодорожка.

ИСТОЧНИК KP.RU