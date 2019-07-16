«За смелость во имя спасения»: кировского майора, спасавшего тонущую девочку, наградили медалью

16 Июль 15:58 2019-07-18T17:24:23+03:00

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Алексей Лубнин – настоящий герой. Он не только стоит на страже правопорядка, проходя службу в полиции, работая в экспертно-криминалистическом центре УМВД, но и готов помочь нуждающемуся в любое время и при любых обстоятельствах.

Ровно год назад Алексей спас жизнь семилетней девочки, которая могла бы утонуть в речном омуте. Майор приехал на берег Быстрицы на фестиваль «На ровном месте» со всей семьей: он, беременная жена и двое детей. Только они успели поставить палатку и расположиться, как у жены начались роды. Алексей увез супругу в роддом и вернулся к детям. Как оказалось, очень вовремя…

В реке купались другие отдыхающие: дети плескались, ныряли, плавали, а мамы, стоя в воде, следили за ними. Вдруг раздался крик о помощи. Маленькую девочку подхватило сильное течение и поволокло к яме. За малышкой поплыла Наталья, знакомая семьи Лубниных. Но ребенок был уже далеко: барахтался, пытаясь нащупать дно.

Увидев, что происходит ЧП, Алексей, не теряя времени, в одежде кинулся в воду и скоро нагнал женщину. Он попытался направить ее к берегу, но та крикнула, что тонет ребенок. В одно мгновение Алексей нагнал девочку, схватил ее и вытащил на берег. После чего вернулся и к Наталье.

Девочка и женщина были безмерно благодарны своему спасителю. А сам Алексей сказал, что ничего особенного он не совершил. На его месте так поступил бы каждый.

За храбрость, отвагу и риск собственной жизнью генерал-майор полиции Константин Селянин наградил Алексея Лубинина медалью «За смелость во имя спасения».

ИСТОЧНИК KP.RU