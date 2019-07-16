Кировчане смогут уехать на море с 7 октября со скидкой в 40%

СЕГОДНЯ 15:43 2019-07-16T16:40:01+03:00

Речь идет о путешествиях на поезде в бархатный сезон

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С 7 октября по 19 декабря жители Кировской области могут приобрести билеты в плацкартные вагоны с хорошей скидкой – 40%. РЖД предлагает провести так называемый «бархатный сезон» на море. Речь идет о направлениях на Адлер, Анапу и Новороссийск. Скидка распространяется только на плацкартные вагоны.

- Билеты в купейные вагоны можно приобрести по специальному тарифу «1 рубль за 1 километр пути», - сообщает ведущий специалист по связям с общественностью Кировского региона ГЖД Наталья Буторина. - Специальное предложение действует для пассажиров в рамках акции «Бархатный сезон».

ВАЖНО

1. Оформить проездные документы в купейные вагоны по специальному тарифу «1 рубль за 1 километр пути» можно от 120 до 32 суток до отправления поезда.

2. Предложение действует при покупке билета на основной маршрут поезда и не распространяется на специализированные купе для пассажиров с ограниченными возможностями.

3. Скидка в размере 40% действует на все места в плацкартных вагонах, за исключением нижних с 1 по 35, также при условии покупки билета от 120 до 32 суток до отправления поезда.

4. Скидка не применяется к сервисным сборам (постельное белье, питание и т. д.).

ИСТОЧНИК KP.RU