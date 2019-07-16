2019-07-16T14:34:54+03:00
Общество

Ответственность за банкротство: экс-руководитель «УК Нововятского района» должна выплатить 16 миллионов рублей

Фирма накопила долгов, которые должны погасить ее учредители
Елизавета Захарова
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Екатерина Голдобина была руководителем компании всего несколько месяцевЕкатерина Голдобина была руководителем компании всего несколько месяцевФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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Екатерина Голдобина, бывший руководитель «УК Нововятского района города Кирова», должна будет выплатить 16-миллионную субсидию за свою разорившуюся компанию. Такое решение вынес Арбитражный суд Кировской области.

Управляющая компания стала банкротом в 2015 году, накопив при этом огромные долги перед кредиторами – 16 миллионов рублей. Среди них и ресурсоснабжающие организации, такие как «КТК». Они и написали заявление в суд с просьбой взыскать с контролирующих компанию лиц всю задолженность.

Расплачиваться за долги теперь будет экс-директор «управляйки» Екатерина Голдобина. Еще год назад суд обязал ее выплатить долг в 13 миллионов рублей. Однако в это же время в отношении нее шло уголовное расследование: до ресурсников деньги пусть и доходили, но не в полном объеме.

Напомним, что расплачиваться за долги компании в скором времени, возможно, придется и учредителям «УК Ленинского района города Кирова». За плечами у компании долг в 217,5 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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