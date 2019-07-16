Гигантская шляпа отправляется на всероссийский фестиваль бардовской песни «Гринландия»

СЕГОДНЯ 13:10 2019-07-16T13:58:24+03:00

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Двухметровый головной убор, созданный в Вятских Полянах готовится установить очередной рекорд: он совершит свое первое дальнее путешествие на берег реки Быстрица, где пройдет фестиваль авторской песни «Гринландия».

— Кстати, повезет рекордсменку легендарный «хайлик», на котором путешествуют участники «Hat Master», - сообщается в группе «Международный фестиваль шляп в Вятских Полянах». - Автомобиль, на котором можно увидеть весь маршрут «безумных шляпников», в этот раз проедет около 400 км

Напомним, что войлочного гиганта, на создание которого потребовалось три часа и ловкость рук 150 мастериц, занесли в Книгу рекордов России в 2018 году. Об огромной шляпе в стране узнали после того, как ее мини-версия была привезена жительницей Вятских Полян Софьей Большаковой на шоу «Поле чудес» и подарена Леониду Якубовичу.

Стоит пожелать вятскополянской путешественнице доброго пути, а всем следующим в том же направлении - отличного настроения, ведь не каждый день по дорогам ездят шляпы!

ИСТОЧНИК KP.RU