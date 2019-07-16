Сегодня кировчане смогут наблюдать уникальное лунное затмение
Вечером 16 июля жители Кировской области увидят луну красного цвета. Необычный оттенок естественный спутник приобретет из-за того, что попадет в тень Земли. Кировчан призывают не пропустить такое редкое природное явление.
В группе «Любительская метеорология в Кирове» сообщается, что начало полутеневого затмения придется на 21.43, максимальная фаза наступит в 00.30. Погода будет благоприятная, температура воздуха +11...+16 градусов.
Астрономы советуют использовать бинокль или телескоп. Не стоит расстраиваться, если ни того ни другого нет - увидеть необычное светило можно невооруженным глазом.
— С 21.00 в парке у Дворца Пионеров состоятся наблюдения лунного затмения через профессиональное оборудование, - пишут в группе «Любительская астрономия в Кирове». Мероприятие бесплатное, но любые пожертвования приветствуются. Приглашаются все желающие!
ИСТОЧНИК KP.RU