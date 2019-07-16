2019-07-16T13:38:47+03:00
Общество

Сегодня кировчане смогут наблюдать уникальное лунное затмение

Следующее явление ожидается только 7 сентября 2025 года
Ульяна БАЖИНА
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Кировчане увидят лунное затмение. Фото: vk.com/astro_kirovКировчане увидят лунное затмение. Фото: vk.com/astro_kirov
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Вечером 16 июля жители Кировской области увидят луну красного цвета. Необычный оттенок естественный спутник приобретет из-за того, что попадет в тень Земли. Кировчан призывают не пропустить такое редкое природное явление.

В группе «Любительская метеорология в Кирове» сообщается, что начало полутеневого затмения придется на 21.43, максимальная фаза наступит в 00.30. Погода будет благоприятная, температура воздуха +11...+16 градусов.

Астрономы советуют использовать бинокль или телескоп. Не стоит расстраиваться, если ни того ни другого нет - увидеть необычное светило можно невооруженным глазом.

— С 21.00 в парке у Дворца Пионеров состоятся наблюдения лунного затмения через профессиональное оборудование, - пишут в группе «Любительская астрономия в Кирове». Мероприятие бесплатное, но любые пожертвования приветствуются. Приглашаются все желающие!

ИСТОЧНИК KP.RU

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