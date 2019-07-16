Осужденные в Омутнинской колонии смогли поклониться иконе Николая Чудотворца

СЕГОДНЯ 12:52 2019-07-16T13:36:52+03:00

Изменить размер текста: A A

Икона Николая Чудотворца особо почитаема на Вятской земле. Именно ее образ явился в XIV веке на реке Великой крестьянину Агалакову. В годы гонений на церковь образ был утрачен, написана точная его копия. На протяжении многих веков из Кирова в село Великорецкое и обратно с 3 по 8 июля (6 июня в селе Великорецкое паломники молятся) проходит Великорецкий крестный ход.

Осужденные лишены возможности участвовать в крестном ходе. Но в том году икону из поселка Даровской привезли в ИК-18 Омутнинского района. Там расположена женская колония.

- Представитель Яранской Епархии иерей Николай Бевз провел восвятный молебен в честь иконы Николая Чудотворца, - сообщили в УФСИН России по Кировской области. - По окончании богослужения осужденные, являющиеся прихожанами православной общины исправительного учреждения, получили возможность познакомиться с православной святыней и вознести молитву чудотворному образу.

ИСТОЧНИК KP.RU