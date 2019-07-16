2019-07-16T13:36:52+03:00
Общество

Осужденные в Омутнинской колонии смогли поклониться иконе Николая Чудотворца

Женщинам рассказали об истории Великорецкого крестного хода
Алена ЗАЙЦЕВА
Поделиться:
Благословение получили и сотрудники, и осужденные женской колонии. Фото: УФСИН России по Кировской областиБлагословение получили и сотрудники, и осужденные женской колонии. Фото: УФСИН России по Кировской области
Изменить размер текста:

Икона Николая Чудотворца особо почитаема на Вятской земле. Именно ее образ явился в XIV веке на реке Великой крестьянину Агалакову. В годы гонений на церковь образ был утрачен, написана точная его копия. На протяжении многих веков из Кирова в село Великорецкое и обратно с 3 по 8 июля (6 июня в селе Великорецкое паломники молятся) проходит Великорецкий крестный ход.

Осужденные лишены возможности участвовать в крестном ходе. Но в том году икону из поселка Даровской привезли в ИК-18 Омутнинского района. Там расположена женская колония.

- Представитель Яранской Епархии иерей Николай Бевз провел восвятный молебен в честь иконы Николая Чудотворца, - сообщили в УФСИН России по Кировской области. - По окончании богослужения осужденные, являющиеся прихожанами православной общины исправительного учреждения, получили возможность познакомиться с православной святыней и вознести молитву чудотворному образу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Кировский фольклорный ансамбль получил федеральный грант в 2 млн. рублей
Реализация стратегических инициатив – дело Вятского государственного университета
Кировчане смогут уехать на море с 7 октября со скидкой в 40%
Ответственность за банкротство: экс-руководитель «УК Нововятского района» должна выплатить 16 миллионов рублей
«Ростелеком» обновил портал Единой биометрической системы
Гигантская шляпа отправляется на всероссийский фестиваль бардовской песни «Гринландия»
Сегодня кировчане смогут наблюдать уникальное лунное затмение
Многомиллионные долги «УК Ленинского района города Кирова» могут заплатить «Водоканал» и «АТП»
27 июля кировчан приглашают на «Истобенский огурец»
Сразу два железнодорожных переезда закроют для автомобилистов
Депутата «с гранатой» могут лишить мандата
Повторный выезд: 82-летнюю кировчанку не могут найти третий день
КСП: в кировском ДК «Космос» исполняли фиктивные песни и танцы
Пять районных больниц Кировской области получили мобильные флюорографы
Кировчане меньше всех в России летают отдыхать
Игорь Маковский во второй раз избран Председателем Совета директоров АО «Янтарьэнерго»
Победители регионального этапа всероссийского конкурса «Цифровой прорыв», завершившегося в ВятГУ, представят Кировскую область в финальных состязаниях в Республике Татарстан
Обманщик есть, а обманутых нет: дольщиков из Нового Сергеева не включат в реестр пострадавших граждан