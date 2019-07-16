2019-07-16T12:23:12+03:00
Общество

27 июля кировчан приглашают на «Истобенский огурец»

Праздник состоится в 23-й раз
Алена ЗАЙЦЕВА
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В рамках встречи организаторы подробно расскажут о планах и программе праздникаВ рамках встречи организаторы подробно расскажут о планах и программе праздникаФото: Софья ДОБРЫХ
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Истобенские огурцы – хрустящие, с необычным вкусом, - славятся на весь регион, да и, пожалуй, далеко за его пределами. В этом году на празднике «Истобенский огурец» попробовать получится у каждого гостя. Но ни у одного из них не получится выведать рецепт. Жители старинного села Истобенск (в этом году ему исполняется 640 лет) держат секрет засолки в строгом секрете.

В этом году мероприятие событийного туризма пройдет в 23-й раз. А все подробности вы сможете узнать на пресс-конференции в «Комсомольской правде».

ВАЖНО

Пресс-конференция «23-й межрегиональный праздник «Истобенский огурец» состоится в среду, 17 июля, в 11.00 часов.

Межрегиональный праздник «Истобенский огурец» направлен на укрепление местных традиций, развитие сельских территорий региона и поддержку событийного туризма Кировской области.

В рамках встречи организаторы подробно расскажут о планах и программе праздника: первом Чемпионате по огуречному хрусту, Огуречных играх, мастер-классу по «Императорскому огурцу», выборах праздничного огурца.

Участники пресс-конференции:

Заместитель главы администрации Оричевского района, начальник управления культуры Наталья Юрьевна Марасанова,

Постоянный участник и ведущий праздника Сергей Плявин («Царь Истобен»).

Аккредитация по электронной почте: kp.kirov@gmail.com

Пресс-конференция состоится по адресу: г. Киров, ТЦ «Баско» (ул. Воровского, 107), оф. 313.

ИСТОЧНИК KP.RU

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