Сразу два железнодорожных переезда закроют для автомобилистов
Оба переезда, которые на время закроют для проведения ремонтных работ, находятся в Ленинском районе города Кирова. Один, расположенный в районе нефтебазы, перекроют в ночь с 16 на 17 июля. А второй, на улице Тимирязева, – в ночь с 17 на 18 июля.
КОГДА ЗАКРОЮТ ПЕРЕЕЗДЫ
16 июля 2019 года с 22:00 до 05:00 17 июля будут проводиться ремонтные работы на переезде 954 км (Ленинский район г. Кирова, ул. Потребкооперации, район нефтебазы).
17 июля 2019 года с 22:00 до 05:00 18 июля будет производиться ремонт пути на переезде 957 км (Ленинский район г. Кирова, ул. Тимирязева).
ВАЖНО
Горьковская железная дорога просит автомобилистов учесть эту информацию при планировании поездок и с пониманием отнестись к временным неудобствам. Машины экстренных служб будут пропускаться в оперативном режиме.
ИСТОЧНИК KP.RU