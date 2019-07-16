2019-07-16T12:13:47+03:00
Общество

Сразу два железнодорожных переезда закроют для автомобилистов

На обоих будет проведен ремонт
Алена ЗАЙЦЕВА
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Переезд на улице Потребкооперации закроют на ночь на ремонтПереезд на улице Потребкооперации закроют на ночь на ремонтФото: Сергей ШИСТАРЕВ
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Оба переезда, которые на время закроют для проведения ремонтных работ, находятся в Ленинском районе города Кирова. Один, расположенный в районе нефтебазы, перекроют в ночь с 16 на 17 июля. А второй, на улице Тимирязева, – в ночь с 17 на 18 июля.

КОГДА ЗАКРОЮТ ПЕРЕЕЗДЫ

16 июля 2019 года с 22:00 до 05:00 17 июля будут проводиться ремонтные работы на переезде 954 км (Ленинский район г. Кирова, ул. Потребкооперации, район нефтебазы).

17 июля 2019 года с 22:00 до 05:00 18 июля будет производиться ремонт пути на переезде 957 км (Ленинский район г. Кирова, ул. Тимирязева).

ВАЖНО

Горьковская железная дорога просит автомобилистов учесть эту информацию при планировании поездок и с пониманием отнестись к временным неудобствам. Машины экстренных служб будут пропускаться в оперативном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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