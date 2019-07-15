Депутата «с гранатой» могут лишить мандата

СЕГОДНЯ 19:00 2019-07-15T19:00:25+03:00

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Скандально прославившегося депутата Николая Дубравина могут лишить мандата. Самый молодой народный избранник может лишиться своего статуса за инцидент с гранатой, который повлек за собой возбуждение уголовного дела. Об этом сообщили на портале ты-в-центре.рф.

Председатель Слободской гордумы Злата Баранова подняла вопрос о лишении депутатского чина Николая Дубравина. Все, что могут сделать народные избранники, в рамках закона, разумеется, это лишь порицать проступок молодого человека.

Однако, если у Дубравина младшего будет уголовная судимость, то депутатский корпус обязан будет лишить его мандата. Также, статуса Николая могут лишить и слободчане, которые его и избрали.

ИСТОЧНИК KP.RU