КСП: в кировском ДК «Космос» исполняли фиктивные танцы и песни

СЕГОДНЯ 18:12 2019-07-15T19:51:59+03:00

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Учреждение должно вернуть в областной бюджет порядка полумиллиона рублей. Контрольно-счетная палата Кировской области предоставила отчет по итогам трехлетней деятельности дома культуры «Космос». Как выяснилось, с 2016 по 2019 год в работе учреждения было множество нарушений.

Так, например, организация получала задания, выполнение которых было фиктивным. Как сообщает издание «Бизнес Новости», в 2018 году на сцене ДК выступали коллективы с титулами «народный» и «образцовый». Но это было лишь по документам. А в 2017 году три должностных лица (заместитель директора, главбух и бухгалтер) получили премии общей суммой 455 тысяч рублей. Это порядка 40% от всего премиального фонда учреждения культуры.

Еще одним неэффективным расходованием средств бюджета стала закупка светозвукового оборудования к 9 Мая. Стоимость техники составила порядка девяти миллионов рублей. Вот только пустить ее в ход так и не удалось. Оборудование пришло после праздника. А мероприятия проводить надо. Вот и взяли в аренду экран на 100 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU