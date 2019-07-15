Кировчане меньше всех в России летают отдыхать

СЕГОДНЯ 17:59 2019-07-15T19:43:21+03:00

Кировчане отдыхают между вылетом и возвращением всего пять-шесть дней. Фото: ru.wikimedia.org

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Кировчане вместе с жителями Астрахани, Волгограда, Костромы и Чувашии меньше всех в России отдыхают. По данным сервиса Biletix, мы тратим на отдых между авиаперелетами всего пять-шесть дней. В то время, как рекорд (44 дня) принадлежит Чукотке.

Специалисты анализировали количество дней, проводимые туристами в других регионах России, собрав данные от авиакомпаний. Так, средний по стране отпуск (между днем вылета и возвращением) длится 11 дней.

После жителей Чукотки дольше всех отдыхают магаданцы – 31 день, камчадалы – 26 дней. В пятерку лидеров входят также жители Забайкальского края и Ненецкого автономного округа – их отпуск длится в среднем 17 дней.

ИСТОЧНИК KP.RU