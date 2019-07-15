Обманщик есть, а обманутых нет: дольщиков из Нового Сергеева не включат в реестр пострадавших граждан

СЕГОДНЯ 14:52 2019-07-15T15:09:37+03:00

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Жить в домах нельзя. Их вовсе могут снести. Достраивать точно не будут. Все потому, что суд отказал гражданам, вложившимся в строительство таунхаусов в слободе Новое Сергеево. Этих людей отказываются признать обманутыми дольщиками.

- Согласно региональному законодательству, для завершения строительства проблемного объекта может быть привлечена строительная организация, которая за свой счет завершит строительство такого объекта, - пояснили в правительстве Кировской области. - Для этого хотя бы один участник строительства должен быть включен в реестр обманутых дольщиков.

Суд над экс-застройщиком уже состоялся ,его признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности. Мужчину отправят в колонию общего режима на 4 года и 20 дней за то, что он оставил без крова 165 человек. Вот только от этого приговора моральное удовлетворение у людей прошло быстро. Теперь все, что они имеют - это кредиты и бездомные семьи.

ИСТОЧНИК KP.RU