1710 кировских призывников отправились на службу

СЕГОДНЯ 14:57 2019-07-14T16:29:48+03:00

Более тысячи молодых людей освобождены от армии по состоянию здоровья

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В Кирове закончилась весенне-летняя призывная комиссия. По ее итогам, за четыре месяца на срочную службу в армию отправились 1710 молодых кировчан.

Из них 526 человек отправились в военные части Центрального округа, 385 – Западного, 141 – Восточного, 45 человек в Южный военный округ и на Северный флот. В войска, не находящиеся в составе округов, направлены 568 призывников.

— Предоставлены отсрочки от призыва на военную службу 2862 гражданам, из них по состоянию здоровья – 433, – пояснил Андрей Плитко на заседание областной призывной комиссии. – Освобождены от призыва на военную службу по состоянию здоровья 1170 человек.

Кроме того, оповещение граждан о явке военкомат в этом году работает лучше. В начале призыва неуведомленных граждан было 516 человек, к концу число сократилось до 295.

– Призыв граждан на военную службу в апреле – июле 2019 года в регионе проведен в соответствии с требованиями действующего законодательства и в установленные сроки, - подводя итоги проведенной призывной кампании, подчеркнул Андрей Плитко.

ИСТОЧНИК KP.RU