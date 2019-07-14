2019-07-14T16:18:20+03:00
Общество

Выбор за нами: кировчанам предлагают определить, какие дороги необходимо отремонтировать в 2020-2021 годах

Онлайн-голосование продлиться до 12 августа
Елизавета Захарова
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В Кирове уже определяют дороги для ремонта в 2020-2021 годах. Фото: admkirov.ruВ Кирове уже определяют дороги для ремонта в 2020-2021 годах. Фото: admkirov.ru
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Уже сейчас в администрации города определяются с перечнем дорог, которые будут ремонтироваться в 2020-2021 годах. Общественная палата Кировской области предлагает кировчанам выбрать те участки дорог, которые больше всего нуждаются в реконструкции.

— Вы можете увидеть примерный список участков улично-дорожной сети Кирова, планируемых к ремонту на два следующих года (2020-2021), – написали на сайте палаты. – Среди них предлагается выбрать те улицы, которые, по Вашему мнению, в первую очередь нуждаются в ремонте. Также, в случае отсутствия желаемой улицы в списке, Вы можете оставить комментарии к данному списку с ее указанием.

Чтобы отдать свой голос за ту или иную улицу, необходимо:

1. Пройти по ссылке;

2. Выбрать нуждающуюся в ремонте улицу в предложенном списке (если, на ваш взгляд, надо отремонтировать несколько улиц, то зажмите клавишу Ctrl и выберете остальные);

3. Введите код;

4. Отправьте свой голос.

Несмотря на то, что в обращении сказано о том, что кировчане могут свободно предложить свою улицу, эта функция не доступна на сайте: нет ни единого поля для комментирования.

Голосование закончится 12 августа, а его результаты будут отправлены в администрацию города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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