Выбор за нами: кировчанам предлагают определить, какие дороги необходимо отремонтировать в 2020-2021 годах
Уже сейчас в администрации города определяются с перечнем дорог, которые будут ремонтироваться в 2020-2021 годах. Общественная палата Кировской области предлагает кировчанам выбрать те участки дорог, которые больше всего нуждаются в реконструкции.
— Вы можете увидеть примерный список участков улично-дорожной сети Кирова, планируемых к ремонту на два следующих года (2020-2021), – написали на сайте палаты. – Среди них предлагается выбрать те улицы, которые, по Вашему мнению, в первую очередь нуждаются в ремонте. Также, в случае отсутствия желаемой улицы в списке, Вы можете оставить комментарии к данному списку с ее указанием.
Чтобы отдать свой голос за ту или иную улицу, необходимо:
1. Пройти по ссылке;
2. Выбрать нуждающуюся в ремонте улицу в предложенном списке (если, на ваш взгляд, надо отремонтировать несколько улиц, то зажмите клавишу Ctrl и выберете остальные);
3. Введите код;
4. Отправьте свой голос.
Несмотря на то, что в обращении сказано о том, что кировчане могут свободно предложить свою улицу, эта функция не доступна на сайте: нет ни единого поля для комментирования.
Голосование закончится 12 августа, а его результаты будут отправлены в администрацию города.
ИСТОЧНИК KP.RU