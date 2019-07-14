В Уржумском районе водитель насмерть сбил 6-летнего мальчика на велосипеде

СЕГОДНЯ 11:26 2019-07-14T11:26:27+03:00

В Уржумском районе под колесами иномарки погиб шестилетний велосипедист Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

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В селе Буйское Уржумского района произошло смертельное ДТП. Под колеса иномарки попал маленький мальчик.

О трагедии сообщили в УГИБДД России по Кировской области. По данным ведомства, 13 июля около двух часов дня 45-летний водитель «Ниссана Кашкай» наехал на шестилетнего ребенка на велосипеде.

Мальчик получил серьезные травмы, несовместимые с жизнью. Медики на место происшествия приехать не успели: ребенок скончался на месте.

— По факту аварии проводится проверка, устанавливаются причины и условия совершения ДТП, – подчеркнули в УГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU