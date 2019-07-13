«Как его не любить за такие водопады»: во время ливня кировские улицы превратилась в бурлящие реки

СЕГОДНЯ 18:44 2019-07-13T18:51:34+03:00

Киров затопило во время ливня. Фото: vk.com/etotkirov

Дороги и тротуары затопило, а ливневки не справлялись с таким количеством выпавших осадков

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В Кирове, хоть и нет больших рек и выходов в море, опять глобальное наводнение. Главные и многие периферийные улицы города затопило из-за сильного ливня, что обрушился в пятницу.

Кировчане до сих пор делятся в социальных сетях фотографиями и видеозаписями залитых улиц.

Кировчане пережидали дождь на остановках и под козырьками. Фото: vk.com/etotkirov

Вода на улицах города была по колено. Фото: vk.com/etotkirov

— Когда, ты не смог купить себе билет в Венецию, Венеция сама прибыла к тебе, – написали под очередным видео кировчане.

Затопило не только проезжую часть, но и тротуары. Фото: vk.com/etotkirov

На удивление, часто ругающие власть и бездействия чиновников, кировчане не обрушили гневно на администрацию города, а встретили очередные сюрпризы стихии о смехом и иронией.

— Ужас! – сказала в одном из видео кировчанка, выглянувшая из машины – Вода по колено!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="406" height="720" src="https://www.kirov.kp.ru/video/embed/720050" frameborder="0"></iframe> «Киров превратился в Венецию!».Видео: vk.com/43reg.online! другой источник

Администрация города не прокомментировала ситуацию.

Отметим, что кировчанам лучше всего запастись дождевиками и не убирать далеко свои зонты, потому что дожди не закончатся до конца июля.

ИСТОЧНИК KP.RU