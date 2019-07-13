«Как его не любить за такие водопады»: во время ливня кировские улицы превратилась в бурлящие реки
В Кирове, хоть и нет больших рек и выходов в море, опять глобальное наводнение. Главные и многие периферийные улицы города затопило из-за сильного ливня, что обрушился в пятницу.
Кировчане до сих пор делятся в социальных сетях фотографиями и видеозаписями залитых улиц.
Кировчане пережидали дождь на остановках и под козырьками. Фото: vk.com/etotkirov
Вода на улицах города была по колено. Фото: vk.com/etotkirov
— Когда, ты не смог купить себе билет в Венецию, Венеция сама прибыла к тебе, – написали под очередным видео кировчане.
Затопило не только проезжую часть, но и тротуары. Фото: vk.com/etotkirov
На удивление, часто ругающие власть и бездействия чиновников, кировчане не обрушили гневно на администрацию города, а встретили очередные сюрпризы стихии о смехом и иронией.
— Ужас! – сказала в одном из видео кировчанка, выглянувшая из машины – Вода по колено!
«Киров превратился в Венецию!».Видео: vk.com/43reg.online! другой источник
Администрация города не прокомментировала ситуацию.
Отметим, что кировчанам лучше всего запастись дождевиками и не убирать далеко свои зонты, потому что дожди не закончатся до конца июля.
ИСТОЧНИК KP.RU