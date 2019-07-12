2019-07-12T18:09:01+03:00
Происшествия

Стали известны подробности пожара в Котельниче: мужчина погиб не в огне — его убили

Молодой человек пытался скрыть следы преступления и поджег дом
Мария ЛЕБЕДЕВА
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Фото: скриншот vk.com/vkotleФото: скриншот vk.com/vkotle
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- В Котельниче на улице Степана Разина в четырехквартирном деревянном доме 10 июля произошел пожар — сообщает межмуниципальный отдел МВД России «Котельничский». - Дом сгорел полностью. На пепелище в одной из квартир обнаружили тело 48-летнего мужчины, проживающего в этом доме.

После доследственной проверки было выявлено, что смерть котельничанина наступила не из-за угарного газа, а от удара топором в шею.

Сотрудники полиции установили, что в квартиру потерпевшего перед пожаром приходил 22-летний молодой человек, который приехал из Кирова, чтобы купить старые механические часы. Подозреваемый был задержан, и позже признался, что между ним и потерпевшим возникла ссора. По версии следствия, подозреваемый был пьян. Парень нанес хозяину квартиры несколько ударов топором и, чтобы скрыть следы преступления, поджег квартиру, затем скрылся.

СУ СК РФ по Кировской области в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство». В настоящее время проводятся следственные действия, полицейские обеспечивают оперативное сопровождение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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