Кировские ЦРБ получили 18 автомобилей для перевозки инвалидов и пожилых людей

СЕГОДНЯ 17:30 2019-07-12T17:30:30+03:00

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Сегодня, 12 июля, губернатор Игорь Васильев вручил ключи от новых машин с повышенной проходимостью главам центральных районных больниц Кировской области. Все автомобили оснащены оборудованием для перевозки инвалидов, часть имеет автоматические подъемники.

Технику будут использовать для доставки в медицинские организации маломобильных граждан и лиц старше 65 лет, проживающих в сельской территории. Кроме того, волонтеры, социальные и медицинские работники смогут добраться до людей в отдаленные территории для оказания помощи.

В торжественном мероприятии приняли участие губернатор Кировской области Игорь Васильев, первый зампредседателя правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов, министр социального развития Кировской области Ольга Шулятьева и министр здравоохранения Кировской области Андрей Черняев. Им продемонстрировали обновленный автопарк и его возможности.

- Самое главное, чтобы люди знали, что услуги этих машин - абсолютно бесплатны, - подчеркнул губернатор Игорь Васильев. - Мы надеемся, что благодаря этой технике медицинская помощь станет доступнее.

Дмитрий Курдюмов в свою очередь добавил, проект «Старшее поколение» очень важен для нашего региона. Он позволит создает равные условия для получения медпомощи.

После торжественного вручения ключей восемь автомобилей «УАЗ» отправятся в Шабалинский, Немский, Лузский, Белохолуницкий, Санчурский, Опаринский, Верхнекамский и Афанасьевский районы, девять автомобилей «Нива» - в Фаленский, Сунской, Пижанский, Орловский, Лебяжский, Кикнурский, Даровской, Верхошижемский и Арбажский районы, а один автомобиль «Газель» останется в городе Кирове.

На этом оснащение районов новой техникой не закончится. В планах правительства области приобретение еще 18 транспортных средств. Их также поставят на баланс в районных поликлиниках региона.

ИСТОЧНИК KP.RU