Клещи разбушевались: 12 тысяч укушенных в этом сезоне

СЕГОДНЯ 16:31 2019-07-12T16:31:25+03:00

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В текущем сезоне зарегистрировано 12036 случаев присасываний клещей, в том числе, они укусили 1804 детей, что на 3,4% больше аналогичного периода прошлого года и на 4% ниже СМУ. Случаев заболеваний клещевым энцефалитом - 36, а клещевым боррелиозом - 100.

Клещи все еще активны, поэтому стоит помнить о безопасности на природе: обрабатывать одежду специальными препаратами при выходе в лесную зону, постоянно осматривать кожу, волосы и домашних животных на клещей пока вы на природе и когда вернётесь домой.

Что делать если клещ все-таки присосался? Ответ прост: нужно срочно обратиться в медицинское учреждение для удаления и назначения экстренной профилактики.

Бесплатно удаление клещей проводится в поликлиниках по месту жительства в часы работы, а в вечернее и ночное время суток, выходные и праздники в приемных отделениях городских больниц:

- КОГБУЗ «Кировская городская больница №2» (Нововятский район г. Кирова, ул. Гагарина,2);

- КОГБУЗ «Кировская городская клиническая больница №6 «Лепсе» (Октябрьский проспект,47);

- КОГБУЗ «Северная клиническая больница скорой медицинской помощи» (ул. Свердлова,4);

- КОГБУЗ «Кировская клиническая больница №7 им .В.И. Юрловой» (ул. Красина, 56);

- в поликлинике КОГБУЗ «Центр травматологии, ортопедии и нейрохирургии»: круглосуточно (ул. Менделеева, 17);

- в районах области – в приемном покое центральной районной больницы.

Если нет возможности обратиться в больницу, стоит самостоятельно удалить клеща: подвести толстую нитку под брюшко и раскачивающимися движениями осторожно вытащить, затем обработать место присасывания йодом. И после этого клеща стоит отдать на проверку.

Лаборатории, проводящие диагностику инфекций, передающихся с укусами клещей:

- ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» (ул. Свободы, 64-а, контактный телефон для справок: 38-19-16, 38-57-97;

- КОГБУЗ «Кировская инфекционная клиническая больница» (ул. Ленина, 207), контактный телефон: 33-07-65;

- МЦ «Лайт», г.Киров и в муниципальных районах области, контактный телефон: 8(8332)711-100.

ИСТОЧНИК KP.RU