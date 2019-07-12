Когда будет отремонтирована улица Казанская?

СЕГОДНЯ 14:56 2019-07-12T15:22:39+03:00

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Глава города Кирова Елена Ковалева часто выезжает на предприятия Кирова, а также проводит личные встречи в том или ином микрорайоне. Буквально несколько дней назад она встретилась с жителями микрорайона Победилово и ответила на вопросы, как и когда будет проведен гарантийный ремонт улицы Аэропорт.

Сегодня Елена Васильевна встретилась с кировчанами у себя в кабинете. В основном все вопросы, которые задавали люди, заранее записавшиеся на личный прием, касались ремонта того или иного участка улиц.

Первый вопрос, который задала жительница Кирова: когда будет отремонтирован участок улицы Казанской от Пролетарской до Милицейской.

- На указанном участке требуется реконструкция улицы, - ответила мэр города Кирова Елена Ковалева. - На данные виды работ разработана проектно-сметная документация, в настоящее время она находится на проверке в госэкспертизе. Реконструкция ул. Казанской от Пролетарской до Милицейской включена в предварительный перечень объектов 2020 года в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги».

Улица Казанская – одна из старейших в городе, постепенно преображается. Летом прошлого года по проекту БКД был выполнен ремонт проезжей части улицы Казанской на участке от улицы Орловской до улицы Профсоюзной (2 км 100 метров). Работы провела подрядная организация АО «Гордормостстрой».

ВОССТАНОВИТЕ ДОРОГУ

Жительница Нововятского района обратилась от имени собственников дома на ул. Рухлядьева с просьбой восстановить участок дороги от проулка Паркового до дома № 37. По ее словам, территория была отремонтирована самими жителями, но после укладки газопровода дорогу там так и не привели в прежний вид.

- Подрядная организация провела работы по восстановлению дорожного полотна в полном объеме и в соответствии с правилами внешнего благоустройства, - дала ответ глава города. - Но при выделении дополнительных ассигнований дополнительные работы по просьбе жителей будут выполнены.

Улица Свердлова на Филейке также находится в неподобающем состоянии. О ремонте попросила еще одна жительница Кирова. Конкретно ее просьба касалась восстановления дороги у домов № 6, 8 по ул. Свердлова и № 3А по ул. Шаляпина. Этот участок, согласно публичной кадастровой карте, является дворовой территорией данных домов. Поэтому бремя ремонта лежит исключительно на собственниках. А решение об этом должно приниматься на общем собрании.

Елена Васильевна подсказала, что можно принять участие в программе поддержки местных инициатив, или в программе «Формирование комфортной городской среды». Тогда это получится не настолько затратная статья расходов, чем проведение жильцами ремонта полностью за свой счет.

ВАЖНО

Также поступили вопросы о включении в перечень нуждающихся в жилье по соцнайму, о переселении из ветхого и аварийного жилья и предоставлении мест в детские сады. По ним Елена Васильевна провела разъяснительную работу, рассказав, каким образом производится постановка на учет.

ИСТОЧНИК KP.RU