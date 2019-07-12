Ученый палеонтологического музея отправился в одиночную экспедицию

СЕГОДНЯ 13:05 2019-07-12T13:36:21+03:00

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В необычную экспедицию отправился сегодня научный сотрудник Вятского палеонтологического музея Владимир Масютин. Из Нагорского района на резиновой лодке он спустится по реке Вятке до Кирова.

- Главная цель экспедиции - разведка, поиск мест, где можно будет позже провести раскопки, как было, например, с Шалеевским мамонтом, которого раскапывали через полтора года после первого сообщения о находке, - рассказали подробности «Комсомолке» в Вятском палеонтологическом музее. - Конечно, если будут попадаться отдельные, достаточно легкие кости, их он сразу доставит в музей.

Владимир Масютин планирует по пути следования высматривать отмели, откосы, другие места, где может попасться палеонтологический материал. По мере возможности он будет приставать к берегу, чтобы рассмотреть его уже ближе. В процессе также возможно уточнение некоторых геологических сведений.

Сколько продлится экспедиция, пока непонятно. Точной даты ее окончания не определяли. Все будет зависеть от погоды, количества находок и других факторов.

- Давайте все вместе пожелаем Владимиру удачного путешествия, хорошей погоды и новых находок! – говорят в палеонтологическом музее.

Кстати, за плечами у ученого не одна экспедиция: ежегодно он ведет раскопки на Котельничском местонахождении и не раз выезжал в районы области для проведения разведки и раскопок в поисках костей древних животных.

ИСТОЧНИК KP.RU