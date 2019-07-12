Приговор в силе: Шатохин, сбивший 10-летнюю девочку, отсидит 6 лет в колонии строгого режима

СЕГОДНЯ 12:39 2019-07-12T12:43:25+03:00

Его осудили за угон автомобиля и смерть ребенка на дороге

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Сегодня, 12 июля, вступил в законную силу приговор Октябрьского районного суда в отношении водителя, который сбил бабушку и внучку на пешеходном переходе. Михаила Шатохина приговорили к шести годам колонии строгого режима и лишению водительских прав на три года. Кстати, мужчина пытался обжаловать приговор, но апелляцию отклонили. Об этом рассказали в прокуратуре Кировской области.

Напомним, трагедия произошла осенью 2018 года, когда пьяный водитель сбил насмерть ребенка на улице Московской, а после этого попытался скрыться с места ДТП. Его обвиняли сразу по двум статьям: ч. 1 ст. 166 и ч. 4 ст. 264.

Недавно вступил в силу закон об ужесточении уголовной ответственности для пьяных водителей. Однако, как рассказал адвокат Шатохина, он не будет действовать в данном случае.

ИСТОЧНИК KP.RU