2019-07-12T12:14:06+03:00
Происшествия

Кировчане смогут увидеть красную Луну

Необычный окрас у небесного светила произойдет из-за частного затмения
Евгений ДЕМИХОВ
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В следующий раз подобное астрономическое явление жители Кировской области смогут увидеть только через шесть летВ следующий раз подобное астрономическое явление жители Кировской области смогут увидеть только через шесть летФото: Мария ЛЕНЦ
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Вечером, 16 июля, ночное светило приобретет необычный оттенок. Это произойдет из-за частного лунного затмения.

- Продолжительность частных фаз составит 2 часа 58 минут, - сообщили в группе «Любительская Метеорология в Кирове». - В ближайшие годы после него значительных лунных затмений не предвидится.

Следующее аналогичное событие, которое смогут увидеть кировчане, произойдет только 7 сентября 2025 года.

Известно, что частное полутеневое затмение начнется в 21.43 часов. Примерно в 00.30 Земля закроет Луну от Солнца, из-за чего наступит максимальная фаза затмения. В это время ночное светило станет темно-красного цвета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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