ДТП без видимых причин: 40-летний водитель опрокинулся на трассе и погиб

СЕГОДНЯ 10:56 2019-07-12T13:06:33+03:00

В аварии пострадала 14-летняя девушка. Ее доставили в больницу. Фото: УГИБДД УМВД России по Кировской области

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На пустой трассе в Яранском районе «Лада Гранта» съехала в кювет и перевернулась. 40-летний водитель погиб на месте от полученных травм. Двое пассажиров авто также получили травмы.

- Авария произошла на 142-м километре федеральной трассы «Вятка», - уточнили в УГИБДД УМВД России по Кировской области. - 39-летней женщине, сидевшей на одном из пассажирских мест, госпитализация не потребовалась.

Однако в больницу доставили 14-летнюю девушку, которая также находилась в машине. Ее состояние было стабильным. Как рассказали в ГИБДД, никаких видимых причин для аварии не имелось. На дороге в тот момент не было других машин.

ИСТОЧНИК KP.RU