Кировскую мэрию заставили ответить за «невидимые» дорожные знаки

СЕГОДНЯ 18:35 2019-07-11T18:35:28+03:00

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Зеленые насаждения заслоняют знаки, хотя по ГОСТам их должно быть видно аж за 100 метров. Нарушения обнаружены на участках улиц Чапаева, Сурикова, Пугачева, Калинина, Карла Либкнехта и Октябрьского проспекта.

- Видимость светофоров и дорожных знаком там крайне ограничена, - пояснили в прокуратуре Ленинского района города Кирова. - Из-за этого создается угроза возникновения ДТП, причинения вреда жизни и здоровью граждан.

Обеспечивать безопасность пешеходов и водителей должна городская мэрия, а в частности Управление дорожной и парковой инфраструктурой. Прокуратура внесла представление об устранении нарушения закона в администрацию Кирова. За «работой над ошибками» будут пристально следить.

ИСТОЧНИК KP.RU