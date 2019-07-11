Кировскую мэрию заставили ответить за «невидимые» дорожные знаки
Зеленые насаждения заслоняют знаки, хотя по ГОСТам их должно быть видно аж за 100 метров. Нарушения обнаружены на участках улиц Чапаева, Сурикова, Пугачева, Калинина, Карла Либкнехта и Октябрьского проспекта.
- Видимость светофоров и дорожных знаком там крайне ограничена, - пояснили в прокуратуре Ленинского района города Кирова. - Из-за этого создается угроза возникновения ДТП, причинения вреда жизни и здоровью граждан.
Обеспечивать безопасность пешеходов и водителей должна городская мэрия, а в частности Управление дорожной и парковой инфраструктурой. Прокуратура внесла представление об устранении нарушения закона в администрацию Кирова. За «работой над ошибками» будут пристально следить.
ИСТОЧНИК KP.RU