2019-07-11T17:29:19+03:00
Общество

Рабочие ушли на обед: кировчанин упал в 4-метровый колодец на «раскопках»

Инцидент произошел на улице Красина
Евгений ДЕМИХОВ
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По предварительным данным яма была огорожена сигнальной лентой и деревянными щитами. Фото: admkirov.ruПо предварительным данным яма была огорожена сигнальной лентой и деревянными щитами. Фото: admkirov.ru
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Место, где проводились работы было огорожено сигнальными лентами и деревянными щитами. Мужчина шел по улице и, не заметив ограждений, провалился в четырехметровую яму, выкопанную вокруг колодца на улице Красина между домами № 43 и 45. Очевидцы вызвали бригаду спасателей и «скорую». Пострадавшего подняли наверх за несколько минут.

- При предварительном осмотре у него были обнаружены ушибы и ссадины, - уточнили в администрации города Кирова. - Но для исключения более серьезных травм мужчина был доставлен в центр травматологии ортопедии и нейрохирургии.

Как выяснилось, за «раскопками» никто не присматривал - все рабочие ушли на обеденный перерыв. Городская административно-техническая инспекция проведет расследование и выяснит, были ли нарушения при проведении раскопок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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