«А что такого мы сделали?»: инспекторы ГИБДД спасли 8-летнего ребенка из загоревшегося авто

СЕГОДНЯ 15:47 2019-07-11T15:47:11+03:00

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Обычное дежурство на дороге вблизи аэродрома в деревне Кучаны, где проходил в это время байк-фестиваль «Взлетная полоса» не предвещало никаких происшествий для старшего лейтенанта полиции Евгения Юркина и его напарника лейтенанта полиции Артема Топоркова. Но в один миг ситуация чуть было не стала трагичной, если бы не действия отважных инспекторов.

Мужчины остановили один из автомобилей. Во время штатной проверки документов один из инспекторов заметил дым под выхлопной трубой. И он был вовсе не похож на выхлоп. Полицейские не растерялись и среагировали на внештатную ситуацию. Лейтенант Топорков взял на руки восьмилетнего ребенка, сидевшего на заднем сиденье, предупредил о возгорании водителя и пассажира, а затем отбежал на безопасное расстояние. Одновременно с этим старший лейтенант Юркин схватил бутылку с водой и потушил возгорание.

Спустя несколько дней в УМВД России по Кировской области пришло сообщение от кировчанки, которая в тот день была в загоревшейся машине. Она просила поощрить инспекторов, которые проявили смелость и оперативность.

Как рассказали в областном ГИБДД, когда коллеги передали мужчинам благодарность и спросили, почему они ничего не рассказали о произошедшем, один из инспекторов со скромностью произнес: «А что мы такого необычного сделали?»

ИСТОЧНИК KP.RU