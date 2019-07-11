4 года и 20 дней получил застройщик «Нового Сергеева»
Это на год меньше, чем требовала сторона обвинения
Логунова увели из зала суда под стражейФото: Елизавета Захарова
Изменить размер текста:
11 июля судья Первомайского районного суда города Кирова огласил приговор застройщику, который обманул 165 участников долевого строительства. Напомним, Сергея Логунова обвиняли в выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, а также злоупотреблении полномочиями, повлекшими тяжкое последствие.
Мужчину отправят в колонию общего режима на 4 года и 20 дней изапретили два года заниматься строительной деятельностью. Его взяли под стражу из зала суда.
Кстати, государственный обвинитель требовал больший срок. Логунова могли отправить в колонию на 5 лет и 20 дней.
ИСТОЧНИК KP.RU