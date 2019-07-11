2019-07-11T15:32:40+03:00
Общество

4 года и 20 дней получил застройщик «Нового Сергеева»

Это на год меньше, чем требовала сторона обвинения
Евгений ДЕМИХОВЕлизавета Захарова
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Логунова увели из зала суда под стражейЛогунова увели из зала суда под стражейФото: Елизавета Захарова
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11 июля судья Первомайского районного суда города Кирова огласил приговор застройщику, который обманул 165 участников долевого строительства. Напомним, Сергея Логунова обвиняли в выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, а также злоупотреблении полномочиями, повлекшими тяжкое последствие.

Мужчину отправят в колонию общего режима на 4 года и 20 дней изапретили два года заниматься строительной деятельностью. Его взяли под стражу из зала суда.

Кстати, государственный обвинитель требовал больший срок. Логунова могли отправить в колонию на 5 лет и 20 дней.

ИСТОЧНИК KP.RU

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