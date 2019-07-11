Перекроют водоснабжение и проезд: на Молодой гвардии будут чинить теплосеть

СЕГОДНЯ 11:47 2019-07-11T15:03:10+03:00

Из-за ремонта теплосетей на улице Молодой Гвардии могут перекрыть проезжую часть Фото: Елизавета Захарова

«Т Плюс» обещает минимизировать дискомфорт и вернуть воду в дома через 14 дней

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Кировчан, проживающих на улице Молодой Гвардии, ждут нелегкие времена. Здесь начинаются работы по реконструкции теплосетей. Это означает, что в дома временно перестанет поступать горячая вода.

— Отключение горячего водоснабжения у потребителей планируется минимизировать до 14 дней, – пояснили в пресс-службе компании. – Для этого будут установлены заглушки в тепловых камерах, что позволит подключить по альтернативной схеме часть жилых домов в данном районе.

До сентября «Т Плюс» планирует заменить 600 метров труб диаметром 340, 200 и 100 миллиметров. Уже сегодня компания завозит оборудование, вагончики, защитные ограждения, расставляет предупреждающие знаки.

В связи с тем, что тепловая сеть проходит под проезжей частью, ресурсникам придется перекрыть движение автотранспорта на участке между улицей Дерендяева и Октябрьским проспектом.

«Кировская теплоснабжающая компания» приносит извинения за временные неудобства, просит водителей с пониманием отнестись к ситуации и заранее продумывать свой маршрут движения.

ИСТОЧНИК KP.RU