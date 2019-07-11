Перекроют водоснабжение и проезд: на Молодой гвардии будут чинить теплосеть
Кировчан, проживающих на улице Молодой Гвардии, ждут нелегкие времена. Здесь начинаются работы по реконструкции теплосетей. Это означает, что в дома временно перестанет поступать горячая вода.
— Отключение горячего водоснабжения у потребителей планируется минимизировать до 14 дней, – пояснили в пресс-службе компании. – Для этого будут установлены заглушки в тепловых камерах, что позволит подключить по альтернативной схеме часть жилых домов в данном районе.
До сентября «Т Плюс» планирует заменить 600 метров труб диаметром 340, 200 и 100 миллиметров. Уже сегодня компания завозит оборудование, вагончики, защитные ограждения, расставляет предупреждающие знаки.
В связи с тем, что тепловая сеть проходит под проезжей частью, ресурсникам придется перекрыть движение автотранспорта на участке между улицей Дерендяева и Октябрьским проспектом.
«Кировская теплоснабжающая компания» приносит извинения за временные неудобства, просит водителей с пониманием отнестись к ситуации и заранее продумывать свой маршрут движения.
ИСТОЧНИК KP.RU