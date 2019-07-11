В ВятГУ разработана бюджетная модель электросамоката

СЕГОДНЯ 11:00 2019-07-11T14:29:27+03:00

Изменить размер текста: A A

В преддверии открытия техно-коворкинга ВятГУ студенты и преподаватели Политехнического института представили модель электрического самоката, собранного из обычного классического, но имеющего более мощную раму, снабженного электрическим двигателем, батареей аккумуляторов и электронным контроллером.

— Принцип работы самоката состоит в применении накопленной электрической энергии в батарее аккумуляторов, которая питает мотор-колесо. Контроллер выбирает режим работы в зависимости от его внутреннего устройства и способен действовать только по команде водителя. Основной командой является позиция рукоятки акселератора. Затем момент вращения электродвигателя передается на колеса, которые приводят самокат в движение, — пояснил зав. кафедрой электрических машин и аппаратов ВятГУ Антон Фоминых. Он сообщил, что авторами разработки стали магистранты электротехнического факультета Антон Шешин и Дмитрий Мартынов.

В работе над проектом ребята продумали два варианта конструкции: один из них модульный, позволяющий установить мотор-колесо со всеми необходимыми компонентами на любой самокат. Оригинальность решения заключается в том, что инсталляцию может осуществить даже ребенок, без применения специализированного оборудования. Второй вариант предполагает использование легкосплавной рамы, что делает самокат более легким.

Знающие люди могут резонно заметить: в настоящее время в мире спроектированы и успешно используются миллионы самокатов – в чем же новизна изделия ВятГУ?

Как пояснили разработчики, самокат ВятГУ имеет такие преимущества, как высокий запас хода (до 40 километров), модульная конструкция и низкая стоимость.

Среди новых планов проектной команды Политеха – создание прототипа и опытного производства всесезонного электровездехода.

ИСТОЧНИК KP.RU