В Котельниче пьяный мужчина погиб в огне
В поселке Затон Котельнического района в пожаре погиб 48-летний мужчина. Около трех часов дня на улице Степана Разина загорелся двухэтажный деревянный жилой дом. Видеозапись с места происшествия опубликовали в группе «Типичный Котельнич».
— Дом разделен на восемь квартир, из них только три являются жилыми, – пояснили «Комсомолке» в пресс-службе МЧС. – В доме обгорела крыша, потолочное перекрытие, пострадали от огня стены и пол. На месте пожара обнаружен труп одного из жильцов дома.
По предварительным данным, возгорание началось из-за неосторожного обращения с огнем при курении. В момент смерти мужчина был пьян.
На место ЧП выезжало два пожарных расчета. Ликвидировать огонь помогали местные добровольцы.
ИСТОЧНИК KP.RU