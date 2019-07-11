В Котельниче пьяный мужчина погиб в огне

СЕГОДНЯ 10:55 2019-07-11T13:25:49+03:00

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В поселке Затон Котельнического района в пожаре погиб 48-летний мужчина. Около трех часов дня на улице Степана Разина загорелся двухэтажный деревянный жилой дом. Видеозапись с места происшествия опубликовали в группе «Типичный Котельнич».

— Дом разделен на восемь квартир, из них только три являются жилыми, – пояснили «Комсомолке» в пресс-службе МЧС. – В доме обгорела крыша, потолочное перекрытие, пострадали от огня стены и пол. На месте пожара обнаружен труп одного из жильцов дома.

По предварительным данным, возгорание началось из-за неосторожного обращения с огнем при курении. В момент смерти мужчина был пьян.

На место ЧП выезжало два пожарных расчета. Ликвидировать огонь помогали местные добровольцы.

ИСТОЧНИК KP.RU