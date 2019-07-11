2019-07-11T12:35:49+03:00
Общество

5000 деревьев в Кирове подлежат сносу

Полторы тысячи из них планируют убрать уже в этом году
Евгений ДЕМИХОВ
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Упавшие деревья могут нанести значительный ущерб имуществу горожанУпавшие деревья могут нанести значительный ущерб имуществу горожанФото: Анатолий ЖДАНОВ
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Разрушительные грозы в конце весны и начале лета показали, что ущерб наносит не столько сильный ветер, сколько падающие ветви и стволы деревьев. Многие из них аварийные. В администрации проводятся регулярные рейды на выявление таких деревьев. Впоследствии их спилят.

- В городе выявлено пять тысяч деревьев, подлежащих сносу, - сообщил глава администрации города Кирова Илья Шульгин. - Все они у нас на контроле. В этом году финансы позволяют убрать 1,5 тысячи деревьев, которые сейчас наиболее приоритетны.

Кстати, для помощи в работах стараются привлекать технику и рабочую силу сторонних предприятий. Несмотря на загруженность, содействие оказали ГДМС и Горэлектросеть.

ИСТОЧНИК KP.RU

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