632 сотрудника АО ККС перейдут работать в МУП «Водоканал»

СЕГОДНЯ 09:52 2019-07-11T12:28:43+03:00

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В конце июля муниципальное предприятие станет полноправным пользователем имущества городских сетей водоснабжения и водоотведения. До этого инфраструктура будет находиться в аренде ККС. Работа по переводу идет полным ходом. Так 85,4% (632 человека) работников ККС дали свое согласие на работу в «Водоканале».

- По сути, они останутся на своих же рабочих местах: диспетчерских и насосных станциях, - отметил глава администрации города Кирова Илья Шульгин. - Ведь все это - имущество города, арендованное частным предприятием.

В администрации заверили, что при переходе от одного поставщика к другому качество воды не должно измениться.

Кстати, Шульгин опроверг недавние слухи о «миллиардных кредитах». Он рассказал, что в первый месяц МУП будет работать в убыток, поскольку в августе предприятие запустят, а прибыль оно получит только в сентябре. Для этого администрация заключила договор с банками на открытие кредитной линии. Ее размер составит 200 миллионов рублей. Эти деньги потребуются на закупку необходимой техники.

ИСТОЧНИК KP.RU