2019-07-10T16:12:52+03:00
Общество

Жильцам незаконного дома на Щорса помогут с оформлением собственности

Постройку могут сделать законной, но для этого придется потратиться
Евгений ДЕМИХОВ
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Администрация города пытается найти выход из сложившейся ситуации. Фото: admkirov.ruАдминистрация города пытается найти выход из сложившейся ситуации. Фото: admkirov.ru
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Сегодня, 10 июля, должно было вступить в силу решение суда о сносе самостроя по адресу улица Щорса, 127к. Однако жители дома подали иск об отсрочке. Ведь для многих из 47 (по данным горадминистрации, 42) семей это здание - единственный вариант жилища, хотя по документам они и считаются не собственниками, а долевыми участниками.

- В доме уже давно обнаружена масса нарушений санитарных и противопожарных требований, - сообщил глава администрации города Кирова Илья Шульгин. - Сейчас судебные приставы ведут работы по уведомлению жильцов. До сноса их нужно выселить. Администрация не может препятствовать деятельности по исполнению предписания, но и оставлять людей не намерена.

Отсутствие подключения к централизованной канализации, дополнительных эвакуационных выходов, низкие потолки - это только малая часть обнаруженных нарушений. Но вариант выхода из ситуации все же есть. При нем жильцы останутся в своих квартирах уже официально.

11 июля состоится совещание с представителями судебных приставов, МЧС, прокуратуры, администрации, жильцов дома на улице Щорса, 127к и общественниками. На нем людям разъяснят подробный план действий, который позволит исправить существующие нарушения и оформить здание как полноценный многоквартирный дом. Правда, для этого жителям дома придется значительно потратиться. Ведь никто не станет выполнять работы (например, по установке противопожарной сигнализации) безвозмездно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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