Неучтенные кировские мосты зарегистрируют, чтобы отремонтировать

СЕГОДНЯ 14:47 2019-07-10T15:35:14+03:00

В мэрии считают, у этой многолетней истории наконец-то будет завершение

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Уже не первый год прокуратура Кировской области поднимает вопрос «несуществующих» мостовых переходов. Их фактическое состояние весьма плачевно, а по документам их и вовсе нет.

- Мы ведем совместную работу с прокуратурой, - рассказал о ситуации глава администрации города Кирова Илья Шульгин. - У нас есть, как минимум, 27 объектов, которые требуют ремонта. В основном это переходы через малые реки. Это позволит объекты узаконить, чтобы впоследствии тратить на них деньги.

О конкретных суммах говорить пока рано. Сначала должна пройти процедура государственной регистрации и постановка на баланс города. Однако, судя по словам сити-менеджера, все объекты в будущем планируется привести в надлежащее состояние.

ИСТОЧНИК KP.RU