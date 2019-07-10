2019-07-10T15:35:14+03:00
Общество

Неучтенные кировские мосты зарегистрируют, чтобы отремонтировать

В мэрии считают, у этой многолетней истории наконец-то будет завершение
Евгений ДЕМИХОВ
Поделиться:
Некоторые мосты требуют капитального ремонта. Их не обслуживали десятилетиямиНекоторые мосты требуют капитального ремонта. Их не обслуживали десятилетиямиФото: Евгений ДЕМИХОВ
Изменить размер текста:

Уже не первый год прокуратура Кировской области поднимает вопрос «несуществующих» мостовых переходов. Их фактическое состояние весьма плачевно, а по документам их и вовсе нет.

- Мы ведем совместную работу с прокуратурой, - рассказал о ситуации глава администрации города Кирова Илья Шульгин. - У нас есть, как минимум, 27 объектов, которые требуют ремонта. В основном это переходы через малые реки. Это позволит объекты узаконить, чтобы впоследствии тратить на них деньги.

О конкретных суммах говорить пока рано. Сначала должна пройти процедура государственной регистрации и постановка на баланс города. Однако, судя по словам сити-менеджера, все объекты в будущем планируется привести в надлежащее состояние.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
ГИА -2019 в Кировской области: 78 стобалльных результатов
Коневский рынок закрыли на масштабную реконструкцию
Жители Победилово обсудили с Еленой Ковалевой дорожные проблемы
Жильцам незаконного дома на Щорса помогут с оформлением собственности
В Кирово-Чепецке приступили к капитальному ремонту пяти километров дорог
Построенные в конце прошлого века кировские аттракционы не прошли прокурорскую проверку
МегаФон поможет познакомиться
Застройщика слободы «Новое Сергеево» хотят посадить на пять лет и двадцать дней
«Ростелеком» запустил услугу дистанционного управления сим-картами в устройствах и датчиках М2М
Три кировчанки организовали игорный клуб
В Кирове открыли «умный» офис МФЦ
Кировские депутаты, владельцы «Дороничей» и «Движение Нефтепродукт» попали в рейтинг Forbes
Июль может стать самым холодным месяцем лета
Фейк-ньюс: в кировских садах нет вооруженной банды подростков
Кировский филиал «Россети Центр и Приволжье» проводит плановый ремонт центров питания города Кирова
Первый тротуар за 43 года: в Радужном на улице Конституции проложат пешеходную дорожку