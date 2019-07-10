Неучтенные кировские мосты зарегистрируют, чтобы отремонтировать
Уже не первый год прокуратура Кировской области поднимает вопрос «несуществующих» мостовых переходов. Их фактическое состояние весьма плачевно, а по документам их и вовсе нет.
- Мы ведем совместную работу с прокуратурой, - рассказал о ситуации глава администрации города Кирова Илья Шульгин. - У нас есть, как минимум, 27 объектов, которые требуют ремонта. В основном это переходы через малые реки. Это позволит объекты узаконить, чтобы впоследствии тратить на них деньги.
О конкретных суммах говорить пока рано. Сначала должна пройти процедура государственной регистрации и постановка на баланс города. Однако, судя по словам сити-менеджера, все объекты в будущем планируется привести в надлежащее состояние.
ИСТОЧНИК KP.RU