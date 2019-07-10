Построенные в конце прошлого века кировские аттракционы не прошли прокурорскую проверку
«Колесо обозрения», стоящее в парке им. Кирова у цирка, построили в 1988 году. Его должны были списать еще в 1996 году, но не сделали этого до сих пор. Еще три аттракциона построили в конце 90-х. Их не списывают более десяти лет. А четыре аттракциона, запущенных в 2004-2007 годах, уже несколько лет нельзя эксплуатировать.
- Ряд объектов выявлен в Кочуровском парке и «Юркин парке», - рассказали в прокуратуре Кировской области. - На некоторых аттракционах отсутствуют ограждения, кроме того, были замечены нарушения при эксплуатации оборудования.
По результатам проверок собственникам и владельцам внесено 11 представлений об устранении нарушений закона, а материалы на девять должностных лиц отправили в Гостехнадзор. Их могут привлечь к административной ответственности по ст. 14.43. Санкции предусматривают штраф до 20 тысяч рублей.
В мэрии также озаботились данным вопросом.
- В целом, эти услуги оказываются, наверное, качественно, - прокомментировал ситуацию глава администрации города Кирова Илья Шульгин. - Но хочется, чтобы были предприняты какие-то действия, которые подтвердят, что эти аттракционы из 80-х безопасны.
Сити-менеджер выразил надежду на то, что в скором времени горожане смогут увидеть и опробовать интересные и, главное, качественные развлечения в кировских парках.
ИСТОЧНИК KP.RU