Застройщика слободы «Новое Сергеево» хотят посадить на пять лет и двадцать дней

СЕГОДНЯ 12:20 2019-07-10T12:51:41+03:00

Застройщика слободы «Новое Сергеево» могут посадить на пять лет и двадцать дней. Фото: Елизавета Захарова

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В Первомайском районном суде прошло последнее заседание по делу долгостроя в слободе Новое Сергеево. Застройщика Валерия Логунова обвиняют по ч. 1 ст. 238 «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», ч. 2 ст. 201 «Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкое последствие».

Напомним, что строительство слободы Новое Сергеево началось пять лет назад. Владелец компании «ТехКомСтрой» не смог вовремя сдать квартиры дольщикам, и продолжал через суд откладывать срок сдачи домов. Когда же первые жильцы въехали в новые квартиры, с опозданием на несколько лет, то обнаружили, что жить там невозможно: на стенах трещины, подвал затопило, фундамент «плывет». Без крыши над головой, денег и старых квартир, с ипотекой и малыми детьми остались 165 участников долевого строительства.

Государственный обвинитель зачитал заключение, согласно которому Валерию Логунову может быть назначено наказание в виде пяти лет и двадцати дней лишения свободы, с отбыванием наказания в колонии общего режима, запрет на два года заниматься строительной деятельностью, а также арест прямо в зале суда.

Сторона защиты попросила суд смягчить наказание по состоянию здоровья подсудимого. Валерий Логунов пережил инсульт, злокачественную опухоль кожи. Адвокат попросил дать своему подзащитному условный срок.

Судья огласит приговор 11 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU